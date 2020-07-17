استعدادًا لعيد الأضحى .. ضبط 45 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالغربية

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية أعمالها في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع قطاع التموين بنطاق المحافظة، وذلك إحكاما للرقابة البيطرية علي الأغذية ذات الاصل الحيواني استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.









وفي هذا السياق، كلفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، لجانا من الطب البيطري؛ للمرور علي بعض محلات عرض وبيع اللحوم بمركز ومدينة طنطا والمحلة الكبري.





وقال الدكتور حاتم كمال أنور ، إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 7 محاضر بكمية 15 كجم لحوم جاموس و 30 كجم لحوم بقري جميعها ذبح خارج المجازر، الي جانب ضبط 4 كجم لحوم بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات بمعرفة مباحث التموين ومديرية التموين لحين عرض الأمر علي النيابة المختصة وإصدار قرارها.



