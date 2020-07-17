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سيارات

سوبارو تكشف عن موديلها الجديد من XV2021

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت سوبارو عن سيارتها الجديدة XV  موديل 2021 بتحديثات جديدة في الواجهة والشبكة الامامية بعد إعادة التصميم مع عجلات ألومنيوم جديدة

وجاءت السيارة محرك بوكسر 4 إسطوانات 2000 سي سي 154 حصان وعزم دوران 196نيوتن متر كما يتصل المحرك بناقل حركة يدوي 6 سرعات اوناقل حركة CVT وجميع نسخ XV بنظام دفع رباعي مع توجيه نشط لعزم الدوران.

 أما داخل المقصورة فهي مزودة بنظام اوتوماتيكي  للتحكم في الحرارة وانفذ وأقفال كهربائية ونظام معلومات وترفيه بشاشة مقاس 6.5 بوصة  مع نظامي Android Auto و Apple CarPlay.

 وبالنسبة للنسخة Premium XV فقد حصلت السيارة على تصميم خارجي مطور ومصابيح ضباب ومرايا جانبية بلون الهيكل

أما النظام الصوتي فتتميز بنظام صوتي 6 سماعات صوت ومدخلات USB مزدوجة وسنجد أن  النسخة الرياضية فهى مزودة بمحرك بسعته 2500 سى سى بقوة 185 حصان و238 نيوتن متر من عزم الدوران.

كما يتصل بناقل حركة اوتوماتيك متغير باستمرار نظام X-MODE ووضعين للقيادة الثلج والطين يذكر ان شركة سوبارو لصناعة السيارات أعلنت عن قدوم السيارة كروستريك 2021 يوم 9 يونيو الجاري رسميا
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