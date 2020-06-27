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سيارات

تعرف على مواصفات ليفورج من سوبارو

السبت 27/يونيو/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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اماني نوار
أعلنت الشركة اليابانية العريقة في السيارات "سوبارو" عن أحدث سيارة اختبارية من خلال منصتها في موقعها الرسمي ومن خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت سوبارو أن سيارة ليفورغ تتميز بسعة تصل إلى 1.8 لتر وأعلنت في وقت سابق هذا  الأسبوع أنها بصدد استبدال محرك الديز الذي تصل سعته إلى 1.6 لتر في السيارة ذات الدفع الرباعي ويتميز بالسحب الطبيعي تصل سعته 2.0 لتر.

وأضحت سوبارو أن المحرك الجديد سيستطيع توليد قوة تصل إلى 150 حصان كاملة مع العلم أن المحرك الاول كان يستطيع توليد 170 حصان  ويأتي المحرك الجديدة سيأتي بعزم دوران يصل إلى 198 نيوتن متر بدلا من 250 نيوتن متر في المحرك السابق. 

كما أن هذا المحرك يغذي سيارات سوبارو بالقوة وخاصة  مع نظام الدفع الكلي للعجلات والذي يؤمن ثباتا عاليا وتماسكا وتتميز السيارة بإطارات كبيرة قياس 18 بوصة وتصميم خارجي يعكس شخصية السيارة القوية خلال الواجهة الأمامية الجذابة، التي تحمل مصابيح تعمل بتكنولوجيا الـLED القوية.

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