دعاء المذاكرة من 32 كلمة يساعدك على الحفظ والفهم والتذكر

يحتاجه قطاع كبير من الطلاب في هذه الفترة، حيث إن

يكلل مجهود أبنائنا بالتوفيق، وعنه يمكن القول أنه على قدر صعوبة المادة الدراسية وخوف الطلاب من أن يكون امتحانها صعبًا ، تتضح أهمية

والذي يقضي على مخاوف كبيرة لدى الطلاب ويربت على قلوبهم ويطمئنهم، لذا يعد

من أهم الأدعية هذه الأيام، حيث تشهد هذه الفترة امتحانات الطلاب لنهاية العام الدراسي، بما يفسر الحاجة الكبيرة لمثل

وما نحوه من

، أو دعاء الامتحان والمذاكرة ، أو

والنجاح وكذلك

للابناء أو دعاء الامتحان المستجاب .

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و دعاء بعد المذاكره لعدم النسيان و دعاء قبل الاختبار ، فكل هذه الأدعية تأتي تحت عنوان أشمل وهو

دعاء يساعدك على المذاكرة

الطالب عند المذاكرة أن يقول، «سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ» الآية 32 من سورة البقرة، ثم يقول:اللهم بسر قولك «سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى» الآية 6 من سورة الأعلى، علمني كما علمت داوود، وفهمني كما فهمت سليمان، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.

هناك دعاء للمذاكرة يساعد الطالب على الحفظ والفهم والتذكر، يشتمل على 32 كلمة، وعلى

دعاء يساعدك على المذاكرة ، ورد أن هناك دعاء للمذاكرة يساعد الطالب على الحفظ والفهم والتذكر، يشتمل على 32 كلمة، وعلى الطالب عند المذاكرة أن يقول، «سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ» الآية 32 من سورة البقرة، ثم يقول:اللهم بسر قولك «سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى» الآية 6 من سورة الأعلى، علمني كما علمت داوود، وفهمني كما فهمت سليمان، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.

دعاء الامتحان من القرآن



من القرآن أو دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ وعدم النسيان ، يطلبه كثير من الطلاب الذين يعانون من النسيان، فيأتي

الذي يخلص الطلاب من النسيان ويثبت الحفظ.

1. اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَعَلَّمناهُ مِن لَدُنّا عِلمًا)، ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك.

2. اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ)، اجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.

3. اللهمّ أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وثبات العقل والذهن والذاكرة بحق قولك: «الرَّحْمَـنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ».

4. اللهم بحق قولك (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ)، وبحق (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)، وبحق (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّـهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى)، وبحق (فَفَهَّمناها سُلَيمانَ وَكُلًّا آتَينا حُكمًا وَعِلمًا).

5. « وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ » الآية 77 من سورة القصص.

6. « وَلاَ تَقْولَنّ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلاّ أَن يَشَآءَ اللّهُ وَاذْكُر رّبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىَ أَن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)» من سورة الكهف.

7. « قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصّخْرَةِ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا » الآية 63 من سورة الكهف.

8. « سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ » الآية 6 من سورة الأعلى.

9.ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

10. اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.





دعاء الامتحان والنجاح

1. اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم.

2. اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكّرني ما نسيت وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين.

3. اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون قل لأحلامنا كوني.

4. اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.

5. اللهم إنّي استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين.



