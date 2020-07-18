قبل الإعلان عنها.. ننشر توقعات النواب لخطة العام الدراسي الجديد

أكد نواب لجنة التعليم بمجلس النواب، ضرورة تطبيق منظومة التعليم الحديثة خلال العام الدراسي الجديد للتعليم ما قبل الجامعي، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، بالاعتماد على التعليم المدمج (المباشر مع الأونلاين)، واستمرار منصات التعليم التي أطلقتها الوزارة وأهمها بنك المعرفة المصري، مشيرين إلى أن المنظومة الحديثة لن تلغي التعليم المباشر.
كان ذلك بعدما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مواعيد العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا)، ومن المقرر إعلان خطة العام الجديد قريبا، كما تعقد لجنة التعليم بالبرلمان اجتماعا مع الوزير في هذا الشأن، غدا الاثنين.
4. تطبيق التعليم المدمج أو الهجين في المدارس خلال العام الدراسي الجديد، على أن يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات، بحد أقصى 25 طالب بالمجموعة الواحدة داخل الفصل، ويكون الحضور لمدة يومين، بجانب مد ساعات اليوم الدراسي إلى الخامسة أو السادسة مساءً.
7. تطبيق اللامركزية خلال تطبيق هذا النظام بمعنى أن تكون لكل مدرسة استراتيجيتها الخاصة والتي تراها مناسبة لتطبيق النظام، فضلا عن التنسيق المستمر مع المديريات والإدارات التعليمية وإدارة كل مدرسة لضمان تنفيذ التعليم المدمج باحترافية.