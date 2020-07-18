وزارة الرياضة تعلن تنظيم برنامج 30 يوم تحدي في ألعاب رياضية افتراضية

تعلن وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم برنامج " 30 يوم تحدي رياضي افتراضي" لتشجيع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية من أي مكان يمكنهم من خلاله ممارسة تلك الأنشطة، وبمشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن برنامج " 30 يوم تحدي" هو استمرار لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة المستحدثة في تنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية والشبابية التي تقدمها للشباب المصري حيث يتواجد سواء داخل مصر أو خارجها والمنبثقة من الرؤية العامة للدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتطبيقًا للتباعد الاجتماعي والإجراءات الإحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





ويقوم المشاركون بالتسجيل ببرنامج " 30 يوم تحدي " في فعاليات التحدي عبر استخدام مرن لتقنية الواقع الافتراضي ، والتي تسمح بالمشاركة في التوقيت المناسب لكل فرد وفيما يلائم وقت فراغه، وذلك دون التقيد بيوم أو وقت، أو مكان محدد للمشاركة، ويحصل المشارك الذي أكمل التحدي على ميداليات وشهادات المشاركة، والتي تصل إليهم في محل إقامتهم.





وحددت وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الألعاب الرياضية للشباب للمشاركة في " تحدي 30 يوم" تشمل الجري - المشي – الدراجات النارية – الكياك – هاند كاب لذوي الهمم والقدرات الخاصة " كراسي متحركة فقط، يُنَفذ خلالها المشارك النشاط الرياضي الراغب في المشاركة فيه بمدة لا تتجاوز 30 يومًا خلال الفترة من1 إلى 30 أغسطس ، ووفقًا لشروط كل لعبة والتي ستعلن عنها الوزارة، بالإضافة إلى طرق تسجيل المشاركة في التحدي من خلال موقعها الخاص.