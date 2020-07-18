وفاة مصمم داتسون أسطورة نيسان فى القرن الـ 20

توفي المصمم العالمى يوشيهيكو ماتسو مصمم السيارة داتسون Z240 الأسطورية بشركة نيسان اليابانية عن عمر يناهز 86 عاما.





كان المصمم العالمى يوشيهيكو ماتسو قام في الثلاثينات من عمره بإنتاج سيارة أسطورية داتسون Z240 بالإضافة إلى سلسلة من سيارات Z والتي صنعت ثروة وشهرة شركة نيسان في أمريكا.





ونبغ يوشيهيكو ماتسو منذ شبابه في مجال تصميم السيارات ، حيث اعتبرت هذه السيارة حينها ارتقاء مهم بمستوى الشركة لتعتبر بديل مميز للسيارات الرياضية الأوروبية بسبب أسعارها التنافسية .





وولد يوشيهيكو ماتسو في مدينة هيميجي بمحافظة هيوغو اليابانية، حيث ولد في 10 يوليو 1934، وأثناء حضوره في الكلية بجامعة نيهون للفنون، استخدم مواهبه للمساعدة في تصميم دايهاتسو ميدجيت الأسطورية.





وبعد تخرجه من الكلية، وافق على عرض عمل من نيسان، وكان مشروعه الأول هو نيسان بيبي، وبعد ذلك، تم نقله إلى فريق نيسان بلوبيرد 410، وابتكر ماتسو وفريقه سيارة نيسان بلوبيرد .





وفي عام 1966، قام ماتسو بتصميم أول سيارة Z اختبارية، وقاد الفريق إلى إدراك أن القيادة على الطرق السريعة الحديقة تتطلب سيارة رياضية ثابتة، ونصح برفع إنتاجها إلى نطاق أكبر.





وبعد ذلك قام بتصميم السيارة الأسطورية لـ 240Z، وكان لديه خطط أن تحصل السيارة على نسخة كشف ونسخة T-top ونسخة شوتينج بريك، لكن مبيعات النسخة القياسية كانت جيدة للغاية ما تسبب في إلغاء النسخ الأخرى.





كانت شركة نيسان وقتها تنتج من 240Z 300 نسخة شهريًا، وبعد ارتفاع مبيعاتها، كانت نيسان تبيع 7500 سيارة Z شهريًا.