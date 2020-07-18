الإجمالي 58904.. الكويت تسجل 683 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية.





وقالت الصحة الكويتية، إن إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع إلى 58904 حالات وبلغ عدد إجمالي الوفيات 407 حالات وفاة.





وأشارت الصحة الكويتية، إلى تسجيل 639 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأوضحت أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى إلى 49 ألفا و20 حالة.



