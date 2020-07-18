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أخبار العالم

الإجمالي 58904.. الكويت تسجل 683 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

السبت 18/يوليه/2020 - 02:01 م
الكويت تسجل 683 إصابة
الكويت تسجل 683 إصابة كورونا خلال 24 ساعة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الكويتية، إن إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع إلى 58904 حالات وبلغ عدد إجمالي الوفيات 407 حالات وفاة.

وأشارت الصحة الكويتية، إلى تسجيل 639 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى إلى 49 ألفا و20 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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