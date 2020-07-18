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تعليم

نائب رئيس جامعة القاهرة: إجراءات كلية الزراعة تعبر عن منظومة متكاملة

السبت 18/يوليه/2020 - 03:03 م
محمد سامي، نائب رئيس
محمد سامي، نائب رئيس جامعة القاهرة
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ثابت البطل
قال الدكتور محمد سامي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع، شرفت بزيارة كلية الزراعة العريقة، وسعدت بما رأيته من إجراءلات احترزاية وبما قامت به إدارة الكلية بقيادة الدكتور عمرو مصطفى، وأشكرها على ما قامت به، من العميد والوكلاء الأفاضل، وتمكن سعادتي في أن الإجراءات داخل الكلية معمولة بترتيب عالي الجودة ويخدم منظومة متكاملة داخل الكية، فكل الدعم وكل الشكر لإدارة الكلية على ما تقوم به.

وأجرى الدكتور محمد سامي، والدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بالجامعة، جولة تفقدية في الكلية التي تجري امتحاناتها اليوم، وأشاد سامى بالتزام الكلية بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة، بداية كبائن التعقيم الذاتي، والكواشف الحرارية للاطمئنان على الطلاب.

وعبر الدكتور عمرو مصطفى عن شكره الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، للالتزام بارتداء الكمامات الطبية أثناء وجودهم داخل لجان الامتحانات، وطوال فترة تواجدهم بحرم الجامعة والكليات، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك تعاونهم مع إدارة الكلية لتنفيذ التعليمات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وشهدت كلية الزراعة، جامعة القاهرة، استعددات مكثفة داخل مباني الكلية قبل انطلاق امتحانات الفرق النهائية بالكلية، وشهدت الكلية تطبيق لكافة التدابير اللازمة ، وتفعيل الضوابط التي اعلنتها الجامعة لمنع انتشار العدوى، من إعادة توزيع الطلاب داخل المدرجات للمحافظة على التباعد.
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