الجريبي أو الشواشي.. الرئيس التونسي يفاوض حزب التيار لاختيار خلف للفخفاخ

يتفاوض الرئيس التونسي قيس بن سعيد مع حزب التيار لاختيار لبنى الجريبي، المحسوبة على رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، والمشتبه في تورطه بقضية فساد، وفقا لما أكده مصدر لصحيفة "الشروق" الإلكترونية التونسية.
وقال المصدر إن المفاوضات تشمل أيضا غازي الشواشي، القيادي بحزب التيار، لتولي منصب رئاسة الحكومة عوضا عن الفخفاخ.
وبحسب المصدر التونسي، أغضبت مفاوضات الرئيس قيس مع حزب التيار بقية الأحزاب؛ نظرا لقرب المرشحين من إلياس الفخفاخ.
اقرأ أيضا:
أقصر حكومات تونس.. سباق إطاحة بين الفخفاخ والغنوشي.. لوموند: استقالة رئيس الوزراء تستبق مؤامرة الإخوان
وطالب الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، الأحزاب والكتل البرلمانية بتقديم مرشحيها لخلافة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بعد أن أصدرت الرئاسة التونسية قرارا يقضي بقبول استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وإعفاء عدد من الوزراء.
وينص القرار الرئاسي على أن رئيس الجمهورية قرر قبول استقالة الياس الفخفاخ، ابتداءً من 15 يوليو 2020، على أن تواصل هذه الحكومة تسيير الأعمال إلى غاية تولي حكومة جديدة.