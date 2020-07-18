الجريبي أو الشواشي.. الرئيس التونسي يفاوض حزب التيار لاختيار خلف للفخفاخ

وينص القرار الرئاسي على أن رئيس الجمهورية قرر قبول استقالة الياس الفخفاخ، ابتداءً من 15 يوليو 2020، على أن تواصل هذه الحكومة تسيير الأعمال إلى غاية تولي حكومة جديدة.



