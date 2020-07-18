AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بث مباشر

الجريبي أو الشواشي.. الرئيس التونسي يفاوض حزب التيار لاختيار خلف للفخفاخ

السبت 18/يوليه/2020 - 03:07 م
الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
Advertisements
قسم الخارجي
يتفاوض الرئيس التونسي قيس بن سعيد مع حزب التيار لاختيار لبنى الجريبي، المحسوبة على رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، والمشتبه في تورطه بقضية فساد، وفقا لما أكده مصدر لصحيفة "الشروق" الإلكترونية التونسية. 


وقال المصدر إن المفاوضات تشمل أيضا غازي الشواشي، القيادي بحزب التيار، لتولي منصب رئاسة الحكومة عوضا عن الفخفاخ.


وبحسب المصدر التونسي، أغضبت مفاوضات الرئيس قيس مع حزب التيار بقية الأحزاب؛ نظرا لقرب المرشحين من إلياس الفخفاخ.



وطالب الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، الأحزاب والكتل البرلمانية بتقديم مرشحيها لخلافة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بعد أن أصدرت الرئاسة التونسية قرارا يقضي بقبول استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وإعفاء عدد من الوزراء.


وينص القرار الرئاسي على أن رئيس الجمهورية قرر قبول استقالة الياس الفخفاخ، ابتداءً من 15 يوليو 2020، على أن تواصل هذه الحكومة تسيير الأعمال إلى غاية تولي حكومة جديدة.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الحكومة التونسية يعلن استقالته من منصبه

أول تعليق من رئيس الحكومة التونسية عقب التقدم باستقالته

الأسوأ قادم.. محلل سياسي يكشف السيناريوهات المتوقعة فى تونس بعد استقالة الحكومة

تونس تغلي تحت نار الفتن.. محلل سياسي: الإخوان سيديرون حكومتها الجديدة

إقالة جميع الوزراء الإخوان في الحكومة التونسية

مسؤول تونسي لـ صدى البلد: تشكيل ظهير سياسي قوي من الأحزاب لحماية قيس سعيد من أسهم النهضة الإخوانية

ترشيحاتنا

بسبب تصريحاته بانتقال المحمدي للأهلي.. غضب في الشارع الإسماعيلاوي على مهيب عبد الهادي

بعد تصنيفها كأسوأ دولة.. بريطانيا قررت حظر إعلان وفيات كورونا

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

هل ستقام صلاة عيد الأضحى أم لا؟.. اقتراحان لا ثالث لهما تعرف عليهما

التصالح في مخالفات المباني.. طريقة حساب غرامة المخالفة قبل الدفع

رويترز: مصر تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهددة بالانقراض.. قصة الصيد الجائر للفيلة فى أفريقيا

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. صور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز

تويوتا كورولا تطرح toyota corolla apex سبور للسباقات.. فيديو وصور