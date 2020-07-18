وزير خارجية أرمينيا: تركيا تحاول فرض سيطرتها وسياساتها في المنطقة

أعلن وزير خارجية جمهورية أرمينيا "زوهراب مناتساكانيان" اليوم، السبت، أن تركيا تحاول فرض سيطرتها وسياساتها في المنطقة وتمثل خطوة جيوسياسية خطيرة.





وقال وزير خارجية أرمينيا "لدينا شركاء وإمكانيات للدفاع عن أنفسنا".





وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المخابرات التركية نقلت أكثر من 2500 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي من الجنسية التونسية نحو ليبيا، ضمن آلاف العناصر الذين ينحدرون من تونس والمتواجدين مع التنظيم ضمن الأراضي السورية.



