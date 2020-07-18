AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خلال افتتاحه تطوير محطة إنتاج حيواني.. علي جمعة: 6 آلاف شاب وفتاة يستفيدون من المشروع

السبت 18/يوليه/2020 - 05:11 م
على جمعة أثناء افتتاح
على جمعة أثناء افتتاح تطوير محطة الإنتاج الحيوانى بمركز..
Advertisements
يارا زكريا
أعرب الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعضو هيئة كبار العلماء، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وجهاز الخدمة الوطنية أثناء افتتاح تطوير محطة الإنتاج الحيوانى بقرية صفط خالد بمركز إيتاي البارود.

وقال « جمعة»  إن المؤسسة تعمل فى مجال تطوير الإنتاج الحيوانى فى مصر منذ أكثر من 10 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشباب والفتيات بمزارع مؤسسة مصر الخير بالمحافظات المختلفة. 

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير: إضافة إلى خلق صغار رجال أعمال وتحقيق أعلى عائد أرباح لهم باتباع أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتاحة فى مجال إدارة وتشغيل مزارع تسمين الإنتاج الحيوانى، ليستفيد من هذه المشروعات 6000 شاب وفتاة.

ونبه عضو هيئة كبار العلماء أن الأهم هو التعاون المشترك بين المجتمع المدني والحكومة للعمل علي إقامة مشروعات تنموية لدعم وخير حياة الناس من أجل خدمة البلاد والعباد. 

وأفاد الدكتور على جمعة،  في وقت سابق، أنه من الوصايا الجامعة التي تركها لنا سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حديثًا رواه الإمام مسلم عن أبى هريرة -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول في هذا الحديث: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ».

ونبه عضو هيئة كبار العلماء إلى أن هذا الحديث يشمل عدة وصايا جامعة تُكون منهجًا رصينًا ومحددًا لبناء الحضارة وتقوية أركان المجتمع، فيدعو النبي من خلاله إلى العلم والتعلم، وإلى التكافل الاجتماعي، وإلى الانتماء الوطني، وإلى بناء الإنسان بتنميةٍ شاملة إذا أردنا أن نُعبر بألفاظ أدبيات العصر، ويتضمن الحديث محاور أخرى كثيرة ولكن يكفينا منها هذه المحاور الأربعة لنتدبرها ونتأملها ونحولها لواقع نبنى به حضارتنا ومجتمعنا.

وأفاد المفتي السابق بأن أول هذه المحاور أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أَمَرنا بالعلم والتعلم، واستعمل الكلمة المنَكرة «علمًا»، والنكرة تفيد العموم لتشمل أي علم بمختلف مجالاته وغاياته، سواء لإدراك الحقيقة الكونية أو العقلية أو النقلية أو الشرعية، فالعلم هو القدر اليقيني من المعرفة، وهو إدراكٌ جازمٌ مطابقٌ للواقع ناشئٌ عن دليل، والعلم له طريقه، وإذا كان صحيحًا يُوصل إلى الله رب العالمين، قال- تعالى-: «إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ».


وأضاف: "نحن نحتاج إلى العلم في عصرنا هذا أشد الاحتياج، وهو في قائمة أولوياتنا الملحة، فليس هناك على خريطة وطننا في الأولويات ما هو قبل العلم، فبالعلم نستطيع أن نتحد، وبالعلم نستطيع أن نقوى ونصبح مجتمعًا قويًا، ويقول - صلى الله عليه وسلم-: «المؤمن القوى خيرٌ وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير»، وهذا التصوير لكل من ذهب يشتري كتابًا، أو كل من أراد أن يحضر مؤتمرًا، أو من كتب بحثًا يسهر فيه الليالي، أو يُجمِّع مادةً علمية من أجل أن يُدرِّس، أو أن يكتب، أو أن يُلقي محاضرة أنه يسير في طريق الجنة تشبيه إعجازي، يحث على العلم ويجعل منه هدفًا لكل مسلم فيربط الدنيا بالآخرة، ويرفع الحجاب الحاجز بين هذه الحياة، وبين مراد الله من خلقه.

وأكمل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حثه على العلم في نهاية الحديث مؤكدًا محور حضارة الإسلام وهو القرآن الكريم، فعليه الخدمة، ومنه المنطلق، وإليه العودة، وبه التحاكم، فهو المعيار الذي جعله الله سبحانه وتعالى محفوظًا معجزًا ناطقًا باسم الرسالة الإسلامية إلى يوم الدين، ولذلك فلابد لكل حضارةٍ ولكل مجتمعٍ قوي أن يجعل لنفسه محورا يخدمه.

وأوضح أن القرآن محور حضارة المسلمين فخدموه بالكتابة، وأنشأوا وأبدعوا الخط العربي، وخدموه بالتفسير، وخدموه بالفقه والإدراك، وخدموه بعلوم الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالسعي في الأرض، وبالنظر فيها، وبمعرفة الحقيقة والبرهان، نجح المسلمون في خدمة هذا الكتاب وتحويله من نصه المسطور إلى واقع معيش وبرنامجٍ يومي.

وأبان أن المحور الثاني هو التكافل الاجتماعي، وجعل - صلى الله علي وسلم- أساسه مساعدة المعسر لتجاوز عسرته، وهو أمر يعود في النهاية بالخير على المجتمع ككل وليس مقتصرا على المعسر بتجاوز مشكلته أو المساعد بتحصيل الثواب، وإنما هي طريقة اقتصادية رشيدة يؤمن بها الاقتصاديون المعاصرون، ويسمونها التعويم: أي أننا نُعوِّم هذا الذي كاد أن يغرق، وبتعويمه يعود النفع والمصلحة على الفرد وعلى المجتمع.

وتابع أن المحور الثالث هو الانتماء الوطني ويعبر عنه - عليه الصلاة والسلام- بأن يكون العبد في عون أخيه، ولم يقل هنا المسلم، وإنما وسع الدائرة، وجعل الانتماء الوطني أساس التعامل، فأقر التعددية الدينية التي تندرج تحت قوله تعالى: (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر) ، وقوله: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ) ، وقوله: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) ، وقوله: (مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا البَلَاغُ) ، وقوله: (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ) ، وقوله: (فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا) ، فجاء خطابه العام ﷺ تعبيرًا عن الاندماج الوطني رغم اختلاف الدين والتكاتف بين الناس رغم اختلاف العقيدة، في تعايش لم نر مثله طريقًا في الوصول إلى المجتمع القوي.


وواصل أن المحور الرابع والأخير تناول بناء الإنسان فيقول - عليه الصلاة والسلام-: «وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»، فالأمر ليس بالأنساب ولا الوجاهة ولا الأحساب، إنما بالعمل، فقيمة الإنسان في الوجود وفي المجتمع بعمله في عبادة الله: (وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ) ، وفي عمارة الأرض: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً) ، (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) يعني طلب منكم عمارها، وفي تزكية النفس: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا  وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا).

واختتم الدكتور على جمعة أن هذه محاور أربعة لو أننا تأملناها، وفهمناها، ثم بعد ذلك حولناها إلى برامج عمل نعيش فيها ونُفعِّلها في حياتنا، لأصبح هذا المجتمع من خِيرة المجتمعات في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المشكلات تحيطنا من كل جانب .. علي جمعة: بهذا الأمر تقوى الشعوب والمجتمعات

علي جمعة: الرضا يقلل من الحسد في المجتمع

دعاء الحفظ والتحصين .. 8 كلمات حث عليها النبي صباحا ومساء

عقوبة من سمع اسم النبي ولم يصل عليه.. المفتي السابق يحذر

علي جمعة: الوعيد الشديد لمن ترك الصلاة على النبي

هل سماع سورة الكهف يغني عن قراءتها ؟

ترشيحاتنا

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020

هل ترك التسبيح بعد الصلاة يؤثر في ثوابها .. أمين الإفتاء يجيب

قبل غلق باب الترشح بدقائق.. مساعد مدير أمن البحيرة الأسبق يقدم أوراقه لانتخابات الشيوخ بـ كفر الشيخ

الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس هذا الأسبوع.. فيديو

المالية: صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة اعتبارًا من بعد غد

قلل خطر الوفاة بنسبة 18% وسعره رخيص.. تعرف على علاج فعال لـ كورونا

AdvertisementS

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020

البابا تواضروس لـ صدى البلد:إصابتى بـ كورونا شائعات كاذبة

موسكو: حكومة الوفاق تعهدت بالإفراج عن المحتجزين الروس في ليبيا

عاد من الموت بعد دفنه بشهور.. تفاصيل العثور على مدرس حي بمقابر كفر الحصر في الزقازيق ..شاهد

الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور

لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

إحالة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي للمحكمة الاقتصادية بتهمة سرقة فكرة البرنامج الرمضاني

فى ذكرى ميلاد أبو الفتوح عمارة.. شقيقته فنانة شهيرة وقدم ما يقرب من 200 عمل

التصالح في مخالفات المباني.. طريقة حساب غرامة المخالفة قبل الدفع

هل ستقام صلاة عيد الأضحى أم لا؟.. اقتراحان لا ثالث لهما تعرف عليهما

احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

نجم الزمالك السابق: نادي القرن"صفقة".. والأهلي ليس المرشح الأول لدوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج بسيط.. زوجة مصطفى فهمي بملابس صيفية تبرز ملامحها

مهددة بالانقراض.. قصة الصيد الجائر للفيلة فى أفريقيا

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. وصور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز