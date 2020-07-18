هنا الزاهد في إطلالة صيفية جذابة.. شاهد

















نشرت الفنانة هنا الزاهد ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"









وظهرت هنا الزاهد ، بإطلالة صيفية جذابة بتوب منقوش بالورود الذى يبرز جمالها وأناقتها، ومكشوف من الظهر ليكشف رسمة التاتو الجذابة.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذي يبرز جمالها.













كما اختارت تسريحة مميزة لشعرها الذهبي الطويل التي تبرز جمالها، ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط جذاب لإكمال ظهورها.









يذكر أن هنا الزاهد شاركت مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجوم الفن من بينهم أحمد حاتم وحنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.







