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لجنة مكافحة كورونا: الأبحاث تقترب من اكتشاف لقاح مضاد لـ الفيروس .. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 06:08 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا ستكون أقل تأثيرأ فى حالة واحدة وهى وجود لقاح للوقاية من الفيروس. 

وكشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC  مصر، عن اقتراب الابحاث الجارية من اكتشاف لقاح للوقاية من كورونا.

وأكد الدكتور حسام حسني، أن الدراسات العلمية لاكتشاف لقاح قائمة منذ بداية أزمة كورونا على مدار 24 ساعة.

وأشار الدكتور حسام حسني، إلى أن أى ميكروب يلزم لدخوله جسم الانسان وجود نقص فى المناعة والذى من أهم عوامل تحققه تغير المناخ وهو ما يظهر بوضوح فى فصل الشتاء نتيجة التقلبات الجوية. 

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.
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