سوار النجار تستمتع بالصيف على شاطئ البحر.. فيديو

نشرت المطربة التونسية سوار النجار مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "سوار النجار" في الفيديو على شاطئ البحر بإطلالة صيفية، حيث ارتدت تيشيرت أسود كت ونظارة شمس أنيقة، ونالت إعجاب متابعيها.



وعلقت سوار النجار على الفيديو قائلة: "مرحبًا بالصيف ❤️".



جدير بالذكر أن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.