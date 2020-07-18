في الكويت.. نقل بعض اختصاصات الأمير لولي العهد

أكد الشيخ علي الجراح وزير الديوان الأميري بالكويت ، أنه صدر مرسوم أميري للإستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد لممارسة بعض إختصاصات الأمير الدستورية بشكل مؤقت وفق ماذكرته الصفحة الرسمية لموقع الكويت نيوز علي تويتر دون ورود اي تفاصيل أخري.





وكان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن ، السبت، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى من أجل إجراء فحوص طبية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).





ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قوله إن أمير الكويت دخل المستشفى ظهر السبت لإجراء بعض الفحوص الطبية.





وتصدر موضوع صحة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أبرز المواضيع التي يتداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والمنطقة، صباح الجمعة.





رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، نشر سلسلة تغريدات بعد لقائه بأمير البلاد، حيث قال: "ماكو إلا العافية.. للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو امير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس، واقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه،،

تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية.."



