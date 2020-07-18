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أخبار العالم

بعد تصدره التريند.. أمير الكويت يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية

السبت 18/يوليه/2020 - 12:00 م
امير الكويت
امير الكويت
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على صالح
أعلن وزير شئون الديوان الأميري في الكويت علي جراح الصباح اليوم السبت عن أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد جرى إدخاله اليوم المستشفى من أجل إجراء فحوصات طبية له.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا" اليوم السبت، عن جراح الصباح اليوم قوله، إن أمير الكويت قد دخل المستشفى ظهر اليوم.

وكانت أنباء قد تداولتها بعض مواقع الأخبار أمس عن تردي الحالة الصحية لـ أمير الكويت أثر أزمة مرضية ألمت به.

وتصدر موضوع صحة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أبرز المواضيع التي يتداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والمنطقة، صباح الجمعة، وفقا لـ سي ان ان. 

ونشر رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، سلسلة تغريدات بعد لقائه بأمير البلاد، حيث قال: "ماكو إلا العافية.. للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو امير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس، واقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه،، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية..".

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