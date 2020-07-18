معتصم النهار يجتمع مع دانيلا رحمة في مسلسل جديد.. تفاصيل

كشف الفنان السوري معتصم النهار عن تفاصيل مسلسله المقبل مع الفنانة دانيلا رحمة ، من خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي".





وقال "معتصم" من خلال اللقاء: انا راح اكون نصاب او "مستر اكس" انا ودانيلا بس احنا ما اخدنا القرار بنسبة مية بالمية تجاه البطلة بس يعني تقريبا اغلي العناصر صارت جاهزة وان شاء الله قريبابيكون اخبار حلوة عن العمل.



