معتصم النهار يجتمع مع دانيلا رحمة في مسلسل جديد.. تفاصيل

كشف الفنان السوري معتصم النهار عن تفاصيل مسلسله المقبل مع الفنانة دانيلا رحمة ، من خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي".
وقال "معتصم" من خلال اللقاء: انا راح اكون نصاب او "مستر اكس" انا ودانيلا بس احنا ما اخدنا القرار بنسبة مية بالمية تجاه البطلة بس يعني تقريبا اغلي العناصر صارت جاهزة وان شاء الله قريبابيكون اخبار حلوة عن العمل.
يشار إلى أن معتصم النهار شارك في دراما رمضان 2020، بمسلسل "أحلى أيام" من بطولة روجينا، طلال مارديني، خالد حيدر، يامن حجلي، مديحة كنيفاتي، عمرو عبد العزيز، مازن عباس، جيانا عنيد، تأليف طلال مارديني، إخراج سيف الشيخ نجيب.
ويشارك معتصم النهار، أيضًا في مسلسل مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.