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اقتصاد

المركزي: ارتفاع الائتمان المحلي للبنوك لـ4.63 تريليون جنيه في إبريل الماضي

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفع إجمالي الإئتمان المحلي لـ 4.63 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 4.5 تريليون جنيه في مارس السابق له بزيادة بلغت 130 مليار جنيه،ومقارنة بـ 4.134 تريليون جنيه في فبارير السابق بفارق 496 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي المطلوبات من الحكومة لبنود " الأوراق المالية، الإقراض و الخصم، الودائع" بلغت 3.1 تريليون جنيه مقبل 2.92 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 2.8 تريليون جنيه في فبراير 2020.

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وصلت المطلوبات من قطاع الأعمال العام لبنود " الأوراق المالية، الإقراض و الخصم" بلغت 158.62 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 157.45 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 157.04 مليار جنيه في فبراير 2020.

وبلغت المطلوبات من القطاع الخاص نحو  لنفس البنود السابقة نحو 957.411 مليار جنيه في إبريل 2020 مقابل 929.934 مليار جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 897.3 مليار جنيه في فبراير الماضي.

وصلت المطلوبات من القطاع العائلي نحو 433.05 مليار جنيه مقابل 426.54 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 411.2 مليار جنيه في فبراير 2020.


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