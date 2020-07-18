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رياضة

قبل الانضمام للزمالك.. التونسي المثلوثي من المطار لصالون الحلاقة

السبت 18/يوليه/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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ملك موسى

حرص حمزة المثلوثي لاعب فريق الصفاقسي التونس، علي التواجد في صالون إبراهيم الصغير، ويأتي هذا قبل الانضمام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك والإعلان بشكل رسمي، حيث سيعقد مسؤولو القلعة البيضاء مؤتمر صحفي لتقديم اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووصل حمزه المثلوثي لاعب فريق الصفاقسي التونسي، إلى القاهرة، من أجل الانضمام إلى الزمالك، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، بناء على طلب الفرنسي كارتيرون.


وكان الزمالك تعاقد مع حمزه المثلوثي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق نادي الصفاقسي التونسي.

ويتواجد الفريق الابيض حاليا بمعسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعداد لعودة المباريات الفتره المقبله.
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