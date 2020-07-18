قبل الانضمام للزمالك.. التونسي المثلوثي من المطار لصالون الحلاقة

هذا قبل الانضمام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك والإعلان بشكل رسمي، حيث سيعقد مسؤولو القلعة البيضاء مؤتمر صحفي لتقديم اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

حرص حمزة المثلوثي لاعب فريق، علي التواجد في صالون إبراهيم الصغير، ويأتي