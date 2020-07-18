هل يجوز للمُتصدَق عليه أن يتصدق؟ دار الإفتاء تجيب

"هل يجوز للمُتصدَق عليه أن يتصدق؟ " سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك».
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قيام المتصدق عليه بإخراج صدقة لغيره جائز ولا مانع منه، مضيفًا: « لكن لا تعرض نفسك للسؤال لأتعطي الناس؛ فالأولى أن يأخذون من آخر».
وأكد مدير إدارة الأبحاث الشرعية بالإفتاء أن هذا التصرف جائز، ولا مشكلة فيه، لأن التصدق فرع ملكية الشيء وحرية التصرف فيه، والمال أصبح ملكا لصاحبه، فيفعل به ما يشاء، حتى لو كان التصدق به لغيره.
في سياق متصل، ورد سؤال إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: " إذا وجدت في طريقي رجلا فقيرا يحتاج المساعدة، وقمت بإعطائه مبلغا من المال، هل لو كان هذا الرجل كاذبا في ادعائه الفقر لا أحصل أنا على ثواب هذه الصدقة ؟ " .