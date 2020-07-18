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محلل ليبي: ترامب حذر أردوغان من التقدم نحو سرت.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 08:47 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال  عبد الباسط بن هامل المحلل السياسي الليبي، إن  الرئيس الامريكي دونالد ترامب حذر اردوغان من التقدم نحو سرت.

وأضاف عبد الباسط بن هامل   في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   أردوغان استعرض أهدافه الاستعمارية لنهب ثروات الشعب الليبي".

وتابع عبد الباسط بن هامل:" اردوغان يتخطى كل الخطوط الحمراء ، من اجل تحقيق أطماعه". 

واكمل عبد الباسط بن هامل :"  أردوغان يحاول التلاعب بالمفردات من اجل التقدم نحو سرت وأردوغان في موقف محرج أمام المليشيات والمرتزقة التي يقوم بتمويلها ".

ولفت عبد الباسط بن هامل :"  نحن نتعامل مع أردوغان الذي يعتبر رجل أهوج، مضيفا: الجيش الليبي في اعلى مستويات التدريب والجاهزية واكد الجيش الليبي أنه إذا حاول أردوغان التحرك نحو سرت سوف يتقدم نحو مصراته ".
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