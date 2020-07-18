محافظ الوادي الجديد: النزول بالحد الأدني للقبول بالثانوي العام إلى 240 درجة

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، النزول بالحد الأدنى لمجموع درجات المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، إلى ٢٤٠ درجة على مستوى المحافظة بجميع الإدارات التعليمية بالأماكن الشاغرة وذلك لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩ _ ٢٠٢٠ م





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، صلاح ميرغنى، أن موافقة المحافظ على تنسيق المرحلة الثانية جاءت لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وتحقيق رغباتهم وحرصا على مصلحة الطلاب.

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كما أكد على أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بالصف الأول الثانوي العام وفقا لهذا القرار "النزول بعدد الدرجات المقررة والمسموح بها"، والتقدم بالأوراق المطلوبة حسب الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية الخمس.





واضاف ميرغني أن مدة التقديم عشرة أيام من تاريخ الإعلان وعلي جميع الادارات التعليمية نشر هذا الاعلان وابلاغ جميع المدارس بكافة الشروط .







