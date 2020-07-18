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محافظات

عودة مدرس للحياة بعد دفنه بـ ٤ أشهر.. كواليس مثيرة يرويها الشاهد الوحيد

السبت 18/يوليه/2020 - 09:24 م
عودة مدرس من الموت
عودة مدرس من الموت
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محمد الطحاوي

أكد "محمد عزت" الشاهد الوحيد علي واقعة العثور علي الأستاذ محمد انه كان يجلس بالأمس بالقرب من المقابر وفوجئ بظهور الاستاذ محمد جمال والمشهور اعلاميا بالمدرس العائد من الموت وعندما فوجئ بظهوره قام بإخبار مجموعة من شباب القرية بظهوره ولكنهم لم يقتنعوا بكلامه.

 

واستكمل "محمد عزت" انه قام بمتابعة تحركات الأستاذ محمد حتي دخل في أحد شوارع المقابر وأستقر بها وبالفعل قام بإخبار أحد أهالي القرية وتوجهوا الي المقابر لإستيضاح الأمر وسط حالة من الذهول والقلق من أي رد فعل من المدرس.


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وأضاف انه قام بالإتصال بنجل شقيق المدرس والذي حضر فورا الي المقابر وبالفعل تأكدنا أنه المدرس الذي تم دفن جثمانه في ال25او الـ 27 من شهر مارس الماضي وسط حالة من الخوف من اي رد فعل من جانب المدرس وخاصة انه كان يمسك بيده زجاجة.

 

وأشار "عزت" انه قام أهالي المدرس بإستلام الجثمان وتم التعرف علي مجموعة كبيرة من أهليته والمحيطين به وردد أسماءهم وسط حالة من التعجب والتي سادت جموع أهالي القرية .

 

فيما حصل موقع صدى البلد الاخباري على صورة المدرس العائد من الموت المقيم بقرية كفر الحصر التابعة مركز مدينة الزقازيق محافظة الشرقيه وذلك قبل اصابته بمرض نفسي.

عودة مدرس للحياة بعد دفنه بـ ٤ أشهر.. كواليس مثيرة يرويها الشاهد الوحيد
عودة مدرس للحياة بعد دفنه بـ ٤ أشهر.. كواليس مثيرة يرويها الشاهد الوحيد
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