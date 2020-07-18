مكرم محمد أحمد يطالب المصريين بالالتفاف خلف القيادة للدفاع عن وحدة مصر وليبيا

طمأن الكاتب الصحفي، مكرم محمد احمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الجميع على حالته الصحية بعد الوعكة التي تعرض له، مردفا "أشعر بتحسن والحمدلله".





وناشد مكرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم"و المذاع عبر قناة "تن"، المواطنين بضرورة الإلتفات حول القيادة السياسية والقوات المسلحة ضد من يحاول العدوان على الإراضى الليبية.





وتابع :" أتمنى من المصريين أن يتكاتفوا ليكونوا جبهة واحدة في وجه العدوان التركي الواضح المُبيت، متوقعًا أن تخيب مخططات اردوغان لكونه يقف عكس التاريخ.





ونوه إلى أن اردوغان يدافع عن الإخوان ولا يتمنى السلامة والامن لمصر، ويحاول أن يعبث بأمن مصر القومي، وطموحاته ومشاكله أكبر من إمكانياته، وقصته بأكملها محكوم عليها بالفشل.





وأردف أن العلاقة بين مصر وليبيا تاريخيه، ومصر ليس لها مطمع في ليبيا سوى استقرارها وصيانة امنها، والسيسي كان واضحًا عندما أكد أن أمن ليبيا من أمن مصر.