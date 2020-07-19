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فن

ريم مصطفى: الجمهور مقياس نجاح أي عمل

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:11 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

كشفت ريم مصطفى عن المقياس الخاص بها لنجاح أعمالها الفنية، خاصة أنها تشارك حاليا فى مسلسل شديد الخطورة المعروض على إحدى المنصات الإلكترونية.



وقالت ريم مصطفى لـ"صدى البلد": "الجمهور هو المقياس لكل عمل، وعيون الناس في الشارع تجعل الفنان يعرف مكانته لديهم، فهم من يصنعون الفنان".



شديد الخطورة بطولة أحمد العوضي، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وإخراج حسام علي.



يأتي المسلسل بعد نجاح مؤلفه محمد سيد بشير في خطف الأنظار بعمله الدرامي الرمضاني "فرصة تانية" مع ياسمين صبري، الذي أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.




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