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سيارات

لسلامتك .. احذر من إهمال فحص إطارات السيارة

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر الإطارات من أبرز عوامل السلامة والأمان في السيارة لأنها تتعرض للتلف وتؤثر على عملية الفرامل، بالإضافة إلى تعرضها لخطر الانفجار أثناء القيادة.


كما حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من خطورة إهمال العناية بإطارات السيارة وذلك لتأثيرها على سلامة قائد السيارة والركاب.


ونصح خبراء في مجال السيارات بضرورة فحص الإطارات بشكل مستمر وملاحظة ظهور أي مشاكل بها  مثل وجود تشقق أو قطع او مسامير حيث أن هذه الأشياء يمكن أن تتسبب في تلفيات كبيرة بالإطار. 



وأضاف الخبراء أن انخفاض ضغط هواء الإطارات يتسبب  ايضا في ظهور مشاكل عديدة بالإطارات ومنها بيضة الإطار وذلك بالإضافة إلى انها تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود.


ولتجنب المشاكل والمخاطر يجب ضرورة فحص ضغط هواء الإطارات 14 يوم حتى لو كانت السيارة مزودة بانظمة مراقبة ضغط هواء الإطارات.
 

بالإضافة إلى قياس ضغط هواء الإطارات في درجة حرارة مناسبة في الصباح على سبيل المثال حتى لا تتغير نتائج القياس بشكل كبير، حيث أن اختلاف درجات الحرارة في حدود 10 درجات مئوية تشكل فرقا في الضغط بمقدار 1ر0 بار.

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