نقيب الفلاحين: المحليات المسئول الأول عن الأبراج المخالفة

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن كل من بنى برجا مخالفا بناه بعلم مسؤول في المحليات، ولابد أن يحاسب الفاسد الموجود بالمحليات قبل محاسبة المخالف.





وأضاف أبوصدام، خلال لقائه مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: إذا أردت أن أهدم الفساد لابد من هدم المسئول عن هذا الفساد ومن سمح به.





وتابع: أنا ضد البناء على الأرض الزراعية ولو حتى قيراط، ولكن من يحدد الأرض الزراعية هناك أرض بور وأراضى صخرية لا تصلح للزراعة، نحن نتحدث عن 3 ملايين مخالفة يعنى هنزيل نصف مصر لماذا لا أستفيد من هذه الأبراج بدلا من هدمها.



