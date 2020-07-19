مصر تحجز 30 مليون جرعة .. موعد طرح أول لقاح كورونا في العالم

حددت جامعة "أكسفورد" البريطانية موعد طرح لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب تقرير نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية، فمن المنتظر أن يكون لقاح فيروس كورونا متاحا في الأسواق نهاية سبتمبر 2020.





وقالت الصحيفة إن الجامعة تسابق الزمن لإعلان أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، حيث أكد الباحثون نجاحه في القضاء على الفيروس.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد تغريد التقرير عبر حسابه على تويتر.





وأثار التقدم في عملة تطوير لقاح "أسكفورد" تفاؤلا عالميا، الذي دخل المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب، والتي من المقرر إطلاقها في 27 يوليو الجاري، لإثبات فعاليته وخلوه من الآثار الجانبية بتجريبه على آلاف المتطوعين، بحسب شركة AstraZeneca التي تعمل على إنتاج اللقاح بالتعاون مع الحكومة البريطانية.





وأشارت الصحيفة إلى أن لقاح "أكسفورد" لم يطور اللقاح على أساس خلق أجسام مضادة فحسب، بل وتوليد الخلايا التائية القاتلة «T-Cells» ما يشكل طفرة علمية.





ولفتت الصحيفة إلى أن لقاح "أكسفورد" الذي تطوره شركة «أسترا زينيكا» الأمريكية بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية من أبرز الأمصال المرشحة، وسبق أن خصصت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مليار دولار لتطويره.





كانت الشركة التي أبرمت معها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا عقدا للحصول على 400 مليون جرعة من لقاحها المحتمل، قالت إنها تتوقع بدء إنتاجه، حال نجاح الاختبارات، في أواخر العام الحالي أو أوائل 2021.





إلى ذلك، أعلنت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة عن حجز مصر لـ30 مليون جرعة من لقاح أكسفورد.



