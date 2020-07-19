AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لتغيبهم عن العمل.. إحالة 75 موظفا بالحسنة للتحقيق

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:18 ص
إحالة الموظفين المخالفين
إحالة الموظفين المخالفين للتحقيق
Advertisements
احمد صالح
كلف اللواء أسامة أحمد محمود عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، لجنة للقيام بالمتابعة المستمرة للمرور على الموظفين بالإدارات الخارجية، تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.

وضمت اللجنة ممثلا عن الشئون القانونية، وممثلا عن إدارة الموارد البشرية، وممثلا عن الشئون الإدارية، وذلك للقيام بمتابعة سير العمل في الإدارات الخارجية ومعرفة مدى الانضباط فى العمل.

وقامت اللجنة المكلفة بالمرور على الإدارات الخدمية بالحسنة؛ وتم إحالة 75 موظفا في عدد من الإدارات لعدم تواجدهم في العمل منهم "44 موظفا بالإدارة التعليمية؛ كما تم تحويل 20 موظف بالإدارة الصحية بالحسنة، وإحالة موظفين بالإدارة الزراعية، و9 موظفين بالوحدة الصحية بالحسنة للشئون القانونية لعدم تواجدهم في مقرات العمل أيضًا.

وقد أحال رئيس مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، 75 موظفا بعدد من الإدارات الخدمية للشئون القانونية لعدم تواجدهم في مقر العمل.

وأكد رئيس المدينة، ضرورة الالتزام والمتابعة المستمرة لهذه الإدارات حتى يتم الانضباط فى العمل ومحاسبة كل من يقصر في عمله وذلك للمصلحة العامة للجميع.

اقرأ أيضا:
أبرزها البحيرات الصناعية.. شوشة يبحث مشروعات تنمية وسط سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة 25 موظفا بمدينة الأقصر للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة .. حقيقة توقيع لاعب إنبي لـ الأهلي .. تجديد عقد مروان محسن .. وفاة معلق رياضي .. وأول خطوة رسمية للزمالك في ملف نادي القرن

هل قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية شرط لصحتها .. أمين الفتوى يجيب

مرتضى منصور: نجهز مفاجأة لجماهير الزمالك ستهز مصر

هل تأثم من أجهضت طفلها في الشهر الخامس لعيوب خلقية؟.. الإفتاء تجيب

دراسة علمية .. آثار جائحة كورونا تؤثر على البشر إلى الأبد

لن تدق الأجراس .. حرمان ميجان ماركل من الاحتفال بعيد ميلادها على الطريقة الملكية

AdvertisementS

فضيحة كبرى لنظام أردوغان .. وثائق سرية تكشف تجسسا دبلوماسيا لـ تركيا في كندا

التعليم تنفي تسريب امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس قبل توزيعها في اللجان

أسقف دير مواس: العذراء مريم تجلت على كنيستها .. فيديو

7 أعمال أوصى بها الرسول في العشر الأوائل من ذي الحجة

دلع وحب .. 10 صور رومانسية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. جريمة تهز السعودية بسبب ألعاب الفيديو .. ذبح 4 فتيات وشنق شقيقهن.. وتويتر يؤكد سرقة بيانات شخصية

مصر تحجز 30 مليون جرعة .. موعد طرح أول لقاح كورونا في العالم

مرتضى منصور: لن أترك حق شريفة الفار وتقدمت ببلاغ ضد إهانتها

كيف أقضي الصلوات الفائتة غير معلومة العدد .. الإفتاء تجيب

لخطورتها على المواطنين .. غلق وتشميع قاعة تصوير بطريق طنطا كفر الزيات الزراعي

بكاش مايوه .. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

عمليات التعليم تتابع وصول امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس إلى لجان الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسكين الألم.. تعرف على فوائد القرنفل

عماد متعب يلفت الأنظار بملابس كاجوال على الموضة

بكاش مايوه .. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة