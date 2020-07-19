لتغيبهم عن العمل.. إحالة 75 موظفا بالحسنة للتحقيق

وقامت اللجنة المكلفة بالمرور على الإدارات الخدمية بالحسنة؛ وتم إحالة 75 موظفا في عدد من الإدارات لعدم تواجدهم في العمل منهم "44 موظفا بالإدارة التعليمية؛ كما تم تحويل 20 موظف بالإدارة الصحية بالحسنة، وإحالة موظفين بالإدارة الزراعية، و9 موظفين بالوحدة الصحية بالحسنة للشئون القانونية لعدم تواجدهم في مقرات العمل أيضًا.وقد أحال رئيس مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، 75 موظفا بعدد من الإدارات الخدمية للشئون القانونية لعدم تواجدهم في مقر العمل.وأكد رئيس المدينة، ضرورة الالتزام والمتابعة المستمرة لهذه الإدارات حتى يتم الانضباط فى العمل ومحاسبة كل من يقصر في عمله وذلك للمصلحة العامة للجميع.اقرأ أيضا: