لتغيبهم عن العمل.. إحالة 75 موظفا بالحسنة للتحقيق

كلف اللواء أسامة أحمد محمود عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، لجنة للقيام بالمتابعة المستمرة للمرور على الموظفين بالإدارات الخارجية، تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.
وضمت اللجنة ممثلا عن الشئون القانونية، وممثلا عن إدارة الموارد البشرية، وممثلا عن الشئون الإدارية، وذلك للقيام بمتابعة سير العمل في الإدارات الخارجية ومعرفة مدى الانضباط فى العمل.
وقامت اللجنة المكلفة بالمرور على الإدارات الخدمية بالحسنة؛ وتم إحالة 75 موظفا في عدد من الإدارات لعدم تواجدهم في العمل منهم "44 موظفا بالإدارة التعليمية؛ كما تم تحويل 20 موظف بالإدارة الصحية بالحسنة، وإحالة موظفين بالإدارة الزراعية، و9 موظفين بالوحدة الصحية بالحسنة للشئون القانونية لعدم تواجدهم في مقرات العمل أيضًا.
وقد أحال رئيس مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، 75 موظفا بعدد من الإدارات الخدمية للشئون القانونية لعدم تواجدهم في مقر العمل.
وأكد رئيس المدينة، ضرورة الالتزام والمتابعة المستمرة لهذه الإدارات حتى يتم الانضباط فى العمل ومحاسبة كل من يقصر في عمله وذلك للمصلحة العامة للجميع.
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وضمت اللجنة ممثلا عن الشئون القانونية، وممثلا عن إدارة الموارد البشرية، وممثلا عن الشئون الإدارية، وذلك للقيام بمتابعة سير العمل في الإدارات الخارجية ومعرفة مدى الانضباط فى العمل.
وقامت اللجنة المكلفة بالمرور على الإدارات الخدمية بالحسنة؛ وتم إحالة 75 موظفا في عدد من الإدارات لعدم تواجدهم في العمل منهم "44 موظفا بالإدارة التعليمية؛ كما تم تحويل 20 موظف بالإدارة الصحية بالحسنة، وإحالة موظفين بالإدارة الزراعية، و9 موظفين بالوحدة الصحية بالحسنة للشئون القانونية لعدم تواجدهم في مقرات العمل أيضًا.
وقد أحال رئيس مدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، 75 موظفا بعدد من الإدارات الخدمية للشئون القانونية لعدم تواجدهم في مقر العمل.
وأكد رئيس المدينة، ضرورة الالتزام والمتابعة المستمرة لهذه الإدارات حتى يتم الانضباط فى العمل ومحاسبة كل من يقصر في عمله وذلك للمصلحة العامة للجميع.
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