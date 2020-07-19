التعليم تنفي تسريب امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس قبل توزيعها في اللجان

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة نهائيا لـ تسريب امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس، المقرر توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة في تمام العاشرة صباحا.





وقال مصدر مسئول بغرفة عمليات التعليم: لا علاقة لكل الصور المتداولة بالامتحانات الأصلية المقرر توزيعها اليوم، ولا علاقة لمحتوى الأسئلة بامتحانات هذا العام، ولا يوجد تسريب لأي من امتحانات الجيولوجيا أو التفاضل أو علم النفس التي سيؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم.



ومن جانبها أهابت وزارة التربية والتعليم بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الأنباء التي تم تداولها عبر فيس بوك قبل كل امتحان ، والتي من شأنها إثارة البلبلة.





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