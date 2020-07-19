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تعليم

التعليم تنفي تسريب امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس قبل توزيعها في اللجان

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:14 ص
لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة
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ياسمين بدوي

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة نهائيا لـ تسريب امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس، المقرر توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة في تمام العاشرة صباحا.


وقال مصدر مسئول بغرفة عمليات التعليم: لا علاقة لكل الصور المتداولة بالامتحانات الأصلية المقرر توزيعها اليوم، ولا علاقة لمحتوى الأسئلة بامتحانات هذا العام، ولا يوجد تسريب لأي من امتحانات الجيولوجيا أو التفاضل أو علم النفس التي سيؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم.



ومن جانبها أهابت وزارة التربية والتعليم بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الأنباء التي تم تداولها عبر فيس بوك قبل كل امتحان ، والتي من شأنها إثارة البلبلة.



جدير بالذكر أنه، يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).



ويحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020، قبل كل امتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات وللاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.


وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الثانوية العامة تسير حتى الآن بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات.


وشدد حجازي على أنه قد تم التنبيه بالسماح للطلاب بارتداء الساعات العادية فقط، وعدم السماح للطلاب بالدخول بالساعات الديجتال (Smart).

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