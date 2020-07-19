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تعليم

تعليم الجيزة تمنع المدارس من قبول التبرعات أثناء تقديمات الطلاب وتحويلاتهم

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:03 ص
تلاميذ المدارس
تلاميذ المدارس
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ياســـمين بدوي
أصدر خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أمرا إداريا رقم ( ٢١ ) لسنة٢٠٢٠ للسادة مديرى عموم الإدارات التعليمية، أوصى خلاله بضرورة التنبيه على مديري مدارس محافظة الجيزة، بأنه ممنوع منعا باتا قبول أي تبرعات تحت اى مسمى نظير تقديم ملفات أو قبول تحويلات، مؤكدًا أنه من سيخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

جاءت هذه التنبيهات استجابةً لأولياء الأمور، نظرا لتكرار بعض الشكاوى من التحويلات، ومنعا للتلاعب تحت مسمى التبرعات سواء كانت نظير تقديم ملفات جديدة أو قبول تحويلات سبق.

كما أنشأ حجازى رابطا إلكترونيا للتحويلات على مستوى الجيزة ، يبدأ تفعيله رسميا من الاثنين ٢٠ يوليو ٢٠٢٠.

ويمكن لمن يهمه الامر الدخول على هذا الرابط من خلال الضغط على :

وقال حجازي إن ذلك يأتي فى ظل الحوكمة الإدارية التى اتبعتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، للقضاء على بؤر الفساد ومافيا التحويلات وحفاظا على المال العام وأمن المواطنين وحمايتهم اتباعا للسياسات العامة للدولة .
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