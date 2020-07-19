تعليم الجيزة تمنع المدارس من قبول التبرعات أثناء تقديمات الطلاب وتحويلاتهم

أصدر خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أ مرا إداريا رقم ( ٢١ ) لسنة٢٠٢٠ للسادة مديرى عموم الإدارات التعليمية، أوصى خلاله بضرورة التنبيه على مديري مدارس محافظة الجيزة، بأنه ممنوع منعا باتا قبول أي تبرعات تحت اى مسمى نظير تقديم ملفات أو قبول تحويلات، مؤكدًا أنه من سيخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.





جاءت هذه التنبيهات استجابةً لأولياء الأمور، نظرا لتكرار بعض الشكاوى من التحويلات، ومنعا للتلاعب تحت مسمى التبرعات سواء كانت نظير تقديم ملفات جديدة أو قبول تحويلات سبق.





كما أنشأ حجازى رابطا إلكترونيا للتحويلات على مستوى الجيزة ، يبدأ تفعيله رسميا من الاثنين ٢٠ يوليو ٢٠٢٠.





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