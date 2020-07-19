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مرأة

بعد تصدره التريند.. شاهد 4 إطلالات لـ محمد رمضان في كليب تيك توك

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:19 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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حياة عبد العزيز
تصدر الفنان محمد رمضان، قائمة الأكثر تداولا بيوتيوب، لليوم الرابع على التوالي بكليب أغنيته الجديدة "تيك توك"، والتي حققت 4.5 مليون مشاهدة.

وحرص الفنان محمد رمضان على مشاركة متابعيه بصور من كواليس فيديو كليب "تيك توك"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد رمضان في الإطلالة الأولى مرتديا ملابس لافتة للأنظار كعادته، فارتدى تي شيرت كاجوال باللون الأسود يحمل أوراق نقود الدولارات ومحروقة بالنيران، مع بنطال أسود.

كما ظهر في الإطلالة الثانية مرتديا بدلة باللون الأسود، مرصعة باللون الذهبي، مع الدبابيس المتعددة باللون الذهبي.

أما في الظهور الثالث فاعتمد محمد رمضان على ارتداء إطلالة كلاسيكية، مرتديا بدلة باللون الأصفر.

وتألق في الظهور الأخير بإطلالة كاجوال صيفية، مرتدي قميصا مشجرا باللون الأبيض واللبني الزاهي، مع بنطال أبيض.

ونسق محمد رمضان مع كل تلك الإطلالات مجموعة من الاكسسوارات اللافتة كعادته، فارتدى النظارات الشمسية على أحدث صيحات الموضة، مع السلسلة والخواتم كبيرة الحجم.

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وإليكم صور محمد رمضان في كليب تيك توك.
محمد رمضان محمد رمضان
محمد رمضان محمد رمضان
محمد رمضان محمد رمضان
محمد رمضان محمد رمضان
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