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بعد العيد .. شاهد التربية التعليم تكشف عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة، لافتًا إلى أن  مسئولي كنترول الثانوية العامة سيحصلون على إجازة خلال فترة عيد الأضحى، موضحا أنهم سيعودون لممارسة عملهم بعد العيد مباشرة.

وأضاف حجازي ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، بعد العيد هنرجع والكنترول يمارس عمله، لمدة 4 أيام أو أكتر وبعدها نستطيع نقول موعد نتيجة الثانوية العامة"، موضحا أن التسرع في إعلان النتيجة لن يكون في مصلحة الطالب

وتابع  نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة : " يجب التأنى فى أعمال التصحيح والمراجعة لإعطاء كل طالب حقه، منوهًا ان التسرع فى اظهار النتيجة سوف يضر بالطالب ولا يفيده.

وأكد أن نسب النجاح جيدة للغاية، كاشفا أن هناك 112 طالبا حصلوا على درجة النهائية في مادة اللغة العربية، و149 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية، و486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية، و75 طالبا في مادة التاريخ، و1158 طالبا في مادة الفلسفة والمنطق، وذلك بالعينات العشوائية للتصحيح.

ونوه إلى أنه حتى الآن لم يحدث تسريب لأي امتحان قبل بدء موعده، معلنا أن بعض اللجان التي شهدت أحداث شغب أوراق امتحانهم ستصحح في لجان خاصة.
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