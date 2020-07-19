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حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن اليوم هو الأخير في امتحانات الثانوية العامة لشعبتي علمي علوم وأدبي، أما شعبة علمي رياضة فمتبقٍ لها امتحان مادة الجبر يوم الثلاثاء.


وأكد رضا حجازى، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية حققت إنجازا بأن أبناءها من طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانهم في ظل استمرار جائحة كورونا، منوها إلى أن نسبة حضور امتحانات الثانوية العامة تخطت 98%.


وأضاف أن الدولة المصرية كانت على صواب في إصرارها على عقد امتحانات الثانوية العامة في ظل هذه الإجراءات، معقبا: "القطار يكاد يصل محطته قبل الأخيرة"، مشددًا على أن الدولة المصرية يجب أن تفتخر بعقد الامتحانات في هذا الوضع، موجها التحية للمعلمين.


وأكد أن نسب النجاح جيدة للغاية، كاشفا أن هناك 112 طالبا حصلوا على درجة النهائية في مادة اللغة العربية، و149 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية، و486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية، و75 طالبا في مادة التاريخ، و1158 طالبا في مادة الفلسفة والمنطق، وذلك بالعينات العشوائية للتصحيح.


ونوه إلى أنه حتى الآن لم يحدث تسريب لأي امتحان قبل بدء موعده، معلنا أن بعض اللجان التي شهدت أحداث شغب أوراق امتحانهم ستصحح في لجان خاصة.
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