التعليم تحدد هوية مصوري امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وتؤكد: طلاب في مطروح والدقهلية وأسيوط

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا، بشأن ما تم تداوله علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم لمواد "الجيولوجيا والعلوم البيئية"، و"التفاضل والتكامل"، و"علم النفس والاجتماع" بعد بدء الامتحان بساعة.











وقالت وزارة التربية والتعليم: "تؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه تم رصد الطالب "م. أ .أ" بمحاولة غش ونشر على الإنترنت لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإدارة "براني" بمحافظة مطروح، والطالب "ش. أ. س" بإدارة "الجمالية" بمحافظة الدقهلية لمحاولته الغش بالمحمول في مادة التفاضل والتكامل.









وأضافت: "كما تم ضبط الطالب "أ. أ. ك" بإدارة "أبو تيج" بمحافظة أسيوط، لمحاولته الغش بالمحمول والنشر على الإنترنت في مادة علم النفس والاجتماع، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية".







