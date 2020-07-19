التعليم تحدد هوية مصوري امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وتؤكد: طلاب في مطروح والدقهلية وأسيوط

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا، بشأن ما تم تداوله علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم لمواد "الجيولوجيا والعلوم البيئية"، و"التفاضل والتكامل"، و"علم النفس والاجتماع" بعد بدء الامتحان بساعة.
وقالت وزارة التربية والتعليم: "تؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه تم رصد الطالب "م. أ .أ" بمحاولة غش ونشر على الإنترنت لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإدارة "براني" بمحافظة مطروح، والطالب "ش. أ. س" بإدارة "الجمالية" بمحافظة الدقهلية لمحاولته الغش بالمحمول في مادة التفاضل والتكامل.
وأضافت: "كما تم ضبط الطالب "أ. أ. ك" بإدارة "أبو تيج" بمحافظة أسيوط، لمحاولته الغش بالمحمول والنشر على الإنترنت في مادة علم النفس والاجتماع، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية".
جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الأحد الموافق 19 يوليو 2020، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).
ويحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020، قبل كل امتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات وللاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن امتحانات الثانوية العامة تسير حتى الآن بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات.
وشدد حجازي على أنه تم التنبيه بالسماح للطلاب بارتداء الساعات العادية فقط، وعدم السماح للطلاب بالدخول بالساعات الديجيتال (Smart).