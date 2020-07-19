التعليم: كل الصور المتداولة قبل توزيع امتحانات اليوم في لجان الثانوية العامة غير صحيحة

بشأن ما تم تداوله علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس، قبل توزيعها في اللجان على طلاب الثانوية العامة.

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حيث قالت وزارة التربية والتعليم في بيانها: تؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لهذه الصور ولا علاقة لها بالامتحانات التي يؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم وهي صور لامتحانات الأعوام السابقة.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تهيب بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.



