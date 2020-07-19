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تعليم

التعليم: كل الصور المتداولة قبل توزيع امتحانات اليوم في لجان الثانوية العامة غير صحيحة

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:50 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا بشأن ما تم تداوله علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس، قبل توزيعها في اللجان على طلاب الثانوية العامة. 

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حيث قالت وزارة التربية والتعليم في بيانها: تؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لهذه الصور ولا علاقة لها بالامتحانات التي يؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم وهي صور لامتحانات الأعوام السابقة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تهيب بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.

جدير بالذكر أنه، يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 ، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).


ويحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قبل كل امتحان ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات وللاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، أن ، امتحانات الثانوية العامة تسير حتى الان بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات

وشدد حجازي على أنه قد تم التنبيه بالسماح للطلاب بارتداء الساعات العادية فقط، وعدم السماح للطلاب بالدخول بالساعات الديجتال (Smart).
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