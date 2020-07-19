طلاب الثانوية العامة: امتحان علم النفس نهاية سعيدة

أنهى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبى اليوم امتحان مادة علم النفس، ورصد صدى البلد آراء طلاب مدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر العينى في الامتحان.





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وأضاف ياسر، أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط وفى منتهى السهولة وتم إنهائه فى ساعتين فقط.





وأشار حسنى إلى أن الامتحان كان خير ختام لهذا العام، متمنيا النجاح له ولجميع الطلاب.





وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).