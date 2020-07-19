إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا بعزل الأقصر...صور

شهد مستشفى الاقصر العام للعزل الصحي بقيادة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، إجراء عملية ولادة قيصرية جديدة لمصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبذلك ترتفع عدد العمليات التى تم إجراؤها حتى الآن إلى 20 عملية متنوعة، كما تم خروج 347 حالة شفاء من كورونا، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد خليل مدير العزل بالمستشفى.









وشارك فى إجراء عملية الولادة للسيدة المصابة بفيروس كورونا والتى أنجبت طفل ولد وخرجت بصحة جيدة، كل من الدكتورة هدي محمد فخري أخصائى نساء وتوليد، والدكتور أحمد هشام أخصائى بالمستشفى، وطبيب التخدير إيهاب صفوت.





وتم وضع الطفل المولود فى الحضانة بمعرفة كل من طبيب الحضانه الدكتورة أسماء رمضان، وتمريض الحضانه أماني محمد حساني، وذلك تحت إشراف الدكتورة أماني أحمد نائب مدير المستشفى.





من جانبه قال عبد الرحيم أبو الحجاج المتحدث الاعلامي لمستشفى الاقصر العام، إن المستشفي تواصل النجاحات في العمليات المتنوعة حيث أنها المستشفى الوحيدة للعزل بالأقصر التى تجرى العمليات المتنوعة لمصابى فيروس كورونا، حيث قام الأطباء داخل المستشفي خلال الفترة الماضية بإجراء 20 عملية جراحية متنوعة منذ بداية الجائحة وحتى الآن



