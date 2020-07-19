AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا بعزل الأقصر...صور

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:58 م
إجراء ولادة قيصرية
إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا بعزل الأقصر
Advertisements
شمس يونس
شهد مستشفى الاقصر العام للعزل الصحي بقيادة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، إجراء عملية ولادة قيصرية جديدة لمصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبذلك ترتفع عدد العمليات التى تم إجراؤها حتى الآن إلى 20 عملية متنوعة، كما تم خروج 347 حالة شفاء من كورونا، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد خليل مدير العزل بالمستشفى.


وشارك فى إجراء عملية الولادة للسيدة المصابة بفيروس كورونا والتى أنجبت طفل ولد وخرجت بصحة جيدة، كل من الدكتورة هدي محمد فخري أخصائى نساء وتوليد، والدكتور أحمد هشام أخصائى بالمستشفى، وطبيب التخدير إيهاب صفوت.

وتم وضع الطفل المولود فى الحضانة بمعرفة كل من طبيب الحضانه الدكتورة أسماء رمضان، وتمريض الحضانه أماني محمد حساني، وذلك تحت إشراف الدكتورة أماني أحمد نائب مدير المستشفى.

من جانبه قال عبد الرحيم أبو الحجاج المتحدث الاعلامي لمستشفى الاقصر العام، إن المستشفي  تواصل النجاحات في العمليات المتنوعة حيث أنها المستشفى الوحيدة للعزل بالأقصر التى تجرى العمليات المتنوعة لمصابى فيروس كورونا، حيث قام الأطباء داخل المستشفي خلال الفترة الماضية بإجراء 20 عملية جراحية متنوعة منذ بداية الجائحة وحتى الآن

ووجه الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى الشكر لجميع الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفي علي مجهودهم المبذول للتصدي لفيروس كورونا، مؤكدًا أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلي 347 حالة تعافى وشفاء حتي الآن.
إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا بعزل الأقصر...صور
إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا بعزل الأقصر...صور
إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا بعزل الأقصر...صور
إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا بعزل الأقصر...صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ثامن ولادة قيصرية بمستشفى العزل في الأقصر

بعد انتظار 11 عاما .. مصابة بكورونا تضع مولودتها الأولى بحجر كفر الدوار

نجاح أول عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى الأقصر العام

للمرة العاشرة.. نجاح عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا فى عزل إسنا

العملية رقم 12.. ولادة قيصرية جديدة بمستشفي عزل مصابي كورونا في إسنا

للمرة الرابعة .. مستشفى أسوان التخصصى للعزل تشهد ولادة قيصرية ناجحة لمصابة كورونا.. صور

ترشيحاتنا

لجنة مكافحة كورونا: حالة واحدة تجنب مصر الدخول فى موجة ثانية لـ الفيروس

اللواء محمد مرسى وزيرا للإنتاج الحربي

أجبروه على شرب مادة كاوية ثم قتلوه.. العثور على جثة رجل فوق مطعم شهير

أمينة خليل وعريسها يحتفلان بخطوبتهما في الساحل الشمالي .. صور

هدية الملكة إليزابيث لحفيدتها.. فستان زفاف الأميرة بياتريس عمره 60 سنة

7 طرق للتحكم في ضغط الدم المرتفع .. فيديو

AdvertisementS

اغتصب أمها من 16 سنة ورفض الاعتراف بها .. عزة تطلب إثبات نسبها وتصرخ: خايفة أترمي في الشارع

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

صحيفة بريطانية: أردوغان يستعرض عضلاته وينسحب في اللحظة الأخيرة

مجلس الدفاع الوطني: نتمسك بالحل السياسي في الأزمة الليبية والتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

عسكري فرنسي سابق: رسم مصر لخط سرت-الجفرة نابع عن ذكاء تكتيكي وسيطرة على أدوات القوة والردع

انتقادات تطال فستان خطوبة أمينة خليل

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي

اللواء محمد مرسى وزيرا للإنتاج الحربي

أمينة خليل وعريسها يحتفلان بخطوبتهما في الساحل الشمالي .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 جنيهات.. تخلصي من القشرة فى لحظات

تعرف على حقيقة السيارة الهندية E فيجين الخارقة.. صور

لو فرحك قرب.. 3 طرق للتخلص من اسمرار وتشقق القدمين