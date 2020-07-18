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حوادث

تفاصيل حركة تنقلات الداخلية في الأقصر.. اللواء عصام يس مديرًا للأمن ومنير حكمدارًا

السبت 18/يوليه/2020 - 07:26 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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شمس يونس

أعلن وزير الداخلية محمد توفيق حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 بمديرية امن الاقصر ، وتم تعيين اللواء عصام يس مديرًا لأمن الأقصر بدلا من اللواء ايمن راضي الذى أحيل للتقاعد.

كما تم تعيين اللواء اشرف منير حكمدارًا لمديرية أمن الاقصر خلفًا للواء عصام يس.

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جدير بالذكر ان حركة تنقلات الداخلية تأتى ذلك إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.


وأبرزت الحركة تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.


أيضا اهتمت الحركة بمراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقًا للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

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