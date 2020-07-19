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أخبار البلد

أشاد بخطوات الإصلاح الاقتصادي.. رئيس وزراء اليمن: نعول على مصر في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي في بلادنا

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:58 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمنى، وتم عقد جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين.

حضر المباحثات من الجانب المصري وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدولة للإعلام، ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومن الجانب اليمني حضر وزراء الخارجية، والإعلام، وشئون المغتربين، والصحة العامة والسكان، والكهرباء والطاقة، وسفير اليمن في القاهرة.

وأعرب الدكتور معين عبد الملك سعيد، رئيس الوزراء اليمنى عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسه والوفد المرافق له منذ وصولهم الى القاهرة، مُشيدًا بما أبداه المسئولون المصريون من تعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الزيارة، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين الشقيقين الذين تربط بينهم علاقات تاريخية وطيدة.

وأضاف أنه شرف بقضاء سنوات طويلة من حياته في مصر أثناء الدراسة، كما عمل بها لفترة من الوقت، لافتا إلى أن زيارته لمصر لم تنقطع على مدار السنوات الماضية.

وقال رئيس الوزراء اليمني إن الدولة اليمنية الحديثة ليست منجزًا يمنيًا فقط، بل هي منجز مصري أيضًا، مشيدًا بالدور المصري الكبير في بناء الدولة الحديثة باليمن.

وأكد أن بلاده تمر حاليًا بفترة فارقة وبمرحلة تعافٍ، وأن مصر لها دور مهم في هذه المرحلة؛ لمساعدة اليمن على تخطي ما تواجهه من صعوبات، إلى جانب دعم الإجراءات التي اتخذتها لإصلاح مؤسسات الدولة، وفي هذا الصدد دعا الدكتور معين عبد الملك إلى أهمية التعجيل بعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وقال في سياق ذلك: إننا نُعول على مصر في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي في بلادنا. 

وأضاف الدكتور معين عبد الملك: "كنا نرقب الفترة الحرجة التي مرت بها مصر منذ عدة سنوات، وكم تمنينا أن تتجاوز هذه الفترة، ونحن اليوم فخورون بما ينجزه أشقاؤنا المصريون في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

في الوقت نفسه، أشاد رئيس الوزراء اليمني بالإنجازات التي تحققت في مصر خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي، وبالخطوات الجادة لبرنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بشهادة عدد من المؤسسات الدولية، فضلًا عن المساعدة على امتصاص التداعيات السلبية لجائحة أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما أشاد رئيس الوزراء اليمني باستضافة مصر لأكثر من مليون يمني، والمعاملة الطيبة التي يلقونها في بلدهم الثاني، خاصة على مستوى التعليم والرعاية الصحية، قائلًا:" إن المواقف الصعبة تُبين الأصدقاء".
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