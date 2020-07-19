تولى حقيبتي الدفاع والداخلية.. معلومات عن ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر

بعد أن أعلن الديوان الأميري بالكويت، دخول أمير البلاد الشيخ صباح الجابر الأحمد، المستشفى لإجراء فحوصات طبية، تكللت بالنجاح لاحقا بعد إجراء عملية جراحية ناجحة، برز اسم ولي العهد الكويتي الذي تسلم بعض الاختصاصات الدستورية مؤقتًا عند غياب أمير البلاد.





ولي العهد الكويتي، هو الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، تولى اختصاصات مؤقتة؛ لحين عودة أمير البلاد إلى الحكم من جديد.





وينظم دستور الكويت عملية الحكم بالبلاد، حيث نص على أنه في حال غياب أمير البلاد، يخلفه في الحكم ولي العهد، وفي حال تعذر خلافة ولي العهد، يتم تعيين نائب للأمير بصلاحيات مؤقتة.





وصباح اليوم أعلن الديوان الأميري الكويتي نجاح العملية الجراحية التي أجريت لأمير البلاد، متمنيا له تمام العافية وموفور الصحة.





ويرصد "صدى البلد"، في هذه السطور أهم المعلومات عن ولي عهد الكويت بعد أن ظهر اسمه في أروقة الحكم، خلال الساعات الماضية:





- الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ الراحل أحمد الجابر المبارك.





- عمره 83 عاما سُمي وليا للعهد في 6 فبراير عام 2006.





- هو أخ غير شقيق لأمير البلاد صباح الأحمد الجابر.





- تولى وزارتي الداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية.





- متزوج من السيدة شريفة بنت جاسم وله أربعة أبناء وبنت.



