شفاء 17 من فيروس كورونا المستجد في قنا .. صور

أعلن مستشفي قنا العام للعزل الصحى، عن خروج ١٧ متعافي من مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تماثلهم للشفاء، وقضائهم فترات زمنية متفاوتة فى عزل المستشفى و تلقيهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.





وأعرب المتعافون، عن سعادتهم وفرحتهم بالخروج من فترة العزل و شكرهم للأطقم الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج والمعاناة.





وأشار الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام للعزل، إلى أن معظم المتعافين الذين خرجوا اليوم كبار سن، وحالتهم الطبية متباينة.





وأضاف الديب، أن جهود الأطقم الطبية التى تبذل كل ما بوسعها من أجل المرضى ساهمت فى سرعة تعافى المصابين و إحداث نتائج طيبة على مدار الفترة الماضية.





يذكر أن مستشفى قنا العام، صدر قرار بتحويله إلى مستشفى للحجر الصحى يوم 4 يونيو، لاستقبال الحالات الايجابية من مصابى كورونا والتى يتم تحويلها من المستشفيات المحيطة، بغرض استيعاب العدد المتزايد للمصابين بفيروس كورونا.





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