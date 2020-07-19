أحمد غانم سلطان: أوباما مش واخد حقه

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي

فوزا كبيرا على نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي والمقرر لها6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدوري الأول من بطولة الدوري الممتاز الذي توقف خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.