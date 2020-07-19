أحمد غانم سلطان: أوباما مش واخد حقه

أكد أحمد غانم سلطان، نجم الزمالك السابق، أن يوسف أوباما واحد من أفضل لاعبي الكرة المصرية في الوقت الحالي.
وأضاف أحمد غانم سلطان خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أباما مظلوم.. ومش واخد حقه، أراه من أفصل لاعبي مصر في مركزه".
وأبدى أحمد غانم سلطان سعادته بحالة الانسجام والتناغم التي ظهر عليها لاعبو الزمالك في أول تجربة ودية اليوم أمام سموحة.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي والمقرر لها6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدوري الأول من بطولة الدوري الممتاز الذي توقف خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.