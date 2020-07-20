بث مباشر.. إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي إلى كوكب المريخ

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء تحديد الفترة من 20 إلى 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي إلى المريخ.





وأوضحت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أن استمرار الأمطار الرعدية والسحب الركامية وعدم استقرار الأحوال الجوية في جزيرة تانيجاشيما وراء تأجيل إطلاق الصاروخ الذي يحمل "مسبار الأمل" عن موعده الأصلي في 15 يوليو ثم موعده المعدل في 17 يوليو.





تمت إضاءة برج خليفة في دبي، ، بمناسبة أول عد تنازلي عربي يسبق إطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى الفضاء، في خطوة يسجلها التاريخ العربي والإسلامي .

وكان عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" ، قد أعلن عن تأجيل إطلاق المسبار حماية له وحفاظا على جهود سنوات من العمل وذلك نظرا لحالة عدم الإستقرار التي تشهدها اليابان خلال الفترة الحالية نتيجة تقلبات الطقس في البلاد.





وقال في تصريحات صحفية له إنه من الممكن اللجوء إلى التأجيل مرة أخرى إذ لم تستقر الأحوال الجوية في طوكيو، مشيرا إلى أن هناك اختلافا في معايير الإطلاق ما بين الشركة المنتجة للمسبار وبين الفريق الإماراتي المعني بحلم " الأمل " ولذا فإنه من الضروري التوافق بين الجميع واتخاذ قرار واحد قبل الإنطلاق.





وأشار "عمران شرف " إلي أن نافذة إطلاق "مسبار الأمل" مستمرة حتى الثالث من أغسطس المقبل، وهناك عوامل تقنية بجانب حالة الجو تحددان مدة تأجيل الإطلاق، لافتا إلى أن تأجيل إطلاق المسبار يعني تغيير خطط انفصال المسبار وتوقيته كما أن آلية الاتصال لاستقبال الإشارات تغيرت هي الأخرى، لذلك يجب تفعيل ذلك مرة أخرى وهو ما يقوم به الفريق حاليًا.





وأضاف قائلا " المسبار كل يوم له خطة إطلاق مختلفة بحسب المعطيات الجديدة ولا يوجد عدد معين لإعادة مرات الإطلاق طالما كان داخل نافذة الإطلاق المحددة بين 15 يوليو و3 أغسطس".



