AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بث مباشر.. إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي إلى كوكب المريخ

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:05 ص
مسبار الأمل
مسبار الأمل
Advertisements
عادل نصار
أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء تحديد الفترة من 20 إلى 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي إلى المريخ.

وأوضحت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء أن استمرار الأمطار الرعدية والسحب الركامية وعدم استقرار الأحوال الجوية في جزيرة تانيجاشيما وراء تأجيل إطلاق الصاروخ الذي يحمل "مسبار الأمل" عن موعده الأصلي في 15 يوليو ثم موعده المعدل في 17 يوليو.

تمت إضاءة برج خليفة في دبي، ، بمناسبة أول عد تنازلي عربي يسبق إطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى الفضاء، في خطوة يسجلها التاريخ العربي والإسلامي .
وكان عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" ، قد أعلن عن تأجيل إطلاق المسبار حماية له وحفاظا على جهود سنوات من العمل وذلك نظرا لحالة عدم الإستقرار التي تشهدها اليابان خلال الفترة الحالية نتيجة تقلبات الطقس في البلاد.

وقال في تصريحات صحفية له إنه من الممكن اللجوء إلى التأجيل مرة أخرى إذ لم تستقر الأحوال الجوية في طوكيو، مشيرا إلى أن هناك اختلافا في معايير الإطلاق ما بين الشركة المنتجة للمسبار وبين الفريق الإماراتي المعني بحلم " الأمل " ولذا فإنه من الضروري التوافق بين الجميع واتخاذ قرار واحد قبل الإنطلاق.

وأشار "عمران شرف " إلي أن نافذة إطلاق "مسبار الأمل" مستمرة حتى الثالث من أغسطس المقبل، وهناك عوامل تقنية بجانب حالة الجو تحددان مدة تأجيل الإطلاق، لافتا إلى أن تأجيل إطلاق المسبار يعني تغيير خطط انفصال المسبار وتوقيته كما أن آلية الاتصال لاستقبال الإشارات تغيرت هي الأخرى، لذلك يجب تفعيل ذلك مرة أخرى وهو ما يقوم به الفريق حاليًا.

وأضاف قائلا " المسبار كل يوم له خطة إطلاق مختلفة بحسب المعطيات الجديدة ولا يوجد عدد معين لإعادة مرات الإطلاق طالما كان داخل نافذة الإطلاق المحددة بين 15 يوليو و3 أغسطس".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العرب إلى المريخ.. قصة أول مسبار إماراتي ينطلق إلى الكوكب الأحمر

مسبار الأمل.. إعلامية كويتية: الإمارات لا تعرف المستحيل وأحيت حلم امتد 60 عاما

أول مهمة عربية..تأجيل إطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ

في رحلة تمتد لـ 60 مليون كم .. الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تطلق مسبارا إلى المريخ | صور

تأجيل إطلاق مسبار الأمل.. وأبو ظبي تدعو لتغليب الحكمة في ليبيا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

الإمارات تؤجل إطلاق مسبار الأمل للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

مسبار الأمل ينطلق من اليابان إلى كوكب المريخ

تركيا ترسل راجمة الصواريخ T-122 Sakarya بالقرب من سرت الليبية

هريدي: لا حل عسكري للأزمة الليبية ومصر تسعى لحل الأزمة بين الفرقاء

بعد وصولها 603 حالات.. أسباب وتفاصيل تراجع إصابات كورونا

محددا المسئول عن المخالفة.. متحدث التنمية المحلية يصحح المعلومات بشأن قانون التصالح.. فيديو

الجيش الليبي: تركيا حشدت عددا كبيرا من المرتزقة في مصراتة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة

إنجي شرف تخطف الأنظار بصورة على البحر

بعد اتهامها بالتنمر والعنصرية.. شاهد صور عرضت يارا نعوم للانتقاد