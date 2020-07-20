يستهدف تزويد المجتمع العالمي ببيانات جديدة.. احتفاء دولي وعربي واسع بإطلاق مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

أثارت عملية إطلاق مسبار الأمل الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم، موجة إشادات دولية وعربية واسعة بشكل لافت بعدما ازدحمت محطات التلفزة ومنصات البث المباشر التي نقلت وقائع الإطلاق بالمشاهدين العرب.





وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تصدرت عدة هاشتاجات، تحمل إشارة للمسبار مثل ”#مسبار_الأمل“ و ”#العرب_إلى_المريخ“ قائمة التفاعل والتعليقات مع انضمام عدد كبير من المغردين للاحتفال بإطلاق المسبار ومراقبة لحظات إقلاعه الأولى.





وهنأت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دولة الإمارات، حيث قالت: "سنوات إنجاز ملهمة في طور التكوين. حظا سعيدا في رحلة سبع سنوات إلى الكوكب الأحمر!".





كما كتب الحساب الرسمي لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تغريدة قال فيها: ""تهانينا إلى مسبار الامل، على الإطلاق الناجح، ونتمنى له النجاح في رحلته ونتطلع إليه لإكتشاف كوكب المريخ".





وحضر وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، بين المحتفلين بالحدث، وكتب عبر تويتر ”مسبار الأمل ينطلق في هذه الليلة التاريخية، الإمارات فخر العرب وقوة الأمل تقلص المسافة بين الأرض والسماء، عيشى بلادي عاش إتحاد إماراتنا“.





وشارك زميله في الحكومة، أحمد بالهول، والذي يشغل منصب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في المناسبة بعد وقت قصير من إطلاق المسبار، قائلا ”لحظة عظيمة في تاريخ دولة #الإمارات والوطن العربي مع استقبال أول إشارة من #مسبار_الأمل، والتي تحمل رسالة أعظم من ثلاث كلمات.. لا شيء مستحيل“.





وكتب المدون السعودي البارز، منذر آل الشيخ مبارك، في احتفاله بمسبار الأمل ”حلم زايد الخير رحمه الله يتحقق على يد #ابناء_زايد أسأل الله أن يغفر لك ويعلي منازلك في جنات النعيم ليتك ترى #مسبار_الأمل ومافعله أبناء #الإمارات ولكن أجره سيصلك بإذن الله تعالى نظرة أمل من زعيم عظيم . #مسبار_الأمل_للمريخ“.





وقال المسئول في المجلس الانتقالي بجنوب اليمن، أحمد عمر بن فريد، شارك الإماراتيين احتفالاتهم بإطلاق مسبار الأمل، وكتب قائلا“#مسبار_الأمل اول عد تنازلي عربي في تاريخ الاستكشافات الفضائية. شعب الجنوب العربي يبارك لشعب وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الإنجاز التاريخي الكبير“.





وكتب حساب اليابان الرسمي باللغة العربية، على تويتر: ”تمت عملية إطلاق #مسبار_الأمل_للمريخ اليوم منذ دقائق في تمام الساعة 6:58 صباحا بتوقيت #اليابان من مركز تانيغاشيما الفضائي على متن الصاروخ H2A من صناعة شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. كل الأمنيات الطيبة لدولة الإمارات العربية المتحدة“.





ومن المقرر أن يتم بعد 28 يوما من الإطلاق استخدام نظام الدفع والتوجيه للمسبار لتوجيهه نحو مدار المريخ، حيث تم تصميم نظام الدفع عالي الدقة بمساهمة إماراتية.





ويصل مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ في الربع الأول من العام 2021 بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد في رحلة يتوقع أن تستغرق سبعة أشهر يقطع خلالها المسبار 493 مليون كيلومتر.





ويهدف المسبار إلى تزويد المجتمع العلمي العالمي ببيانات جديدة، وسيحلق المسبار حول المريخ بطريقة لم يتم إجراؤها من قبل، على أن يدرس مناخ المريخ على مدار اليوم والفصول، ليكون بمثابة أول مرصد جوي للكوكب الأحمر، بخلاف المهمات التي سبقته واكتفت بأخذ لقطات ثابتة في أوقات محددة.



