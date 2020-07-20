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فن

بعد ارتباطهما.. تعرف على خطيب ابنة أصالة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:06 ص
خطوبة ابنة اصالة
خطوبة ابنة اصالة
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أحمد إبراهيم
أعلنت الفنانة أصالة عن خطبة ابنتها شام الذهبى من الدكتور المصرى معتز نصير وتم الاحتفال بالخطوبة فى أجواء عائلية حيث اقتصر الحضور على المقربين فقط. 

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ونستعرض بعض المعلومات عن الدكتور معتز نصير خطيب ابنة اصالة. 

معتز نصير هو طبيب أخصائي فى التجميل والجلدية.

درس فى جامعة عين شمس وتخرج منها. 

تعلم طب الجماليات على يد الدكتورة أفا شامبان في بيفيرلي هيلز، كاليفورنيا. 

أرسلت له شام ابنة اصالة رسالة حب فى عيد الحب الماضي وعلقت على صورة جمعتهما قائلة : "دكتورى الوسيم .. عيد حب سعيد". 

وجهت شام رسالة أخرى له وقالت له : "أنا فخورة جدا بك و ممتنة جدا لك". 
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