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يشهد حدثا نادرا..الأرصاد تكشف عن طقس أيام عيد الأضحى

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:10 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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هاجر إبراهيم
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن معدلات درجات الحرارة كما هى اليوم ولا يوجد بها أى تغيير، مشيرا إلى أنها ثابتة ومستمرة لمدة خمسة أيام قادمة أخرى.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه شهر يوليو أقترب على الإنتهاء ولم تشهد البلاد لأى موجة حارة عنيفة، موضحا أن نسب الرطوبة مرتفعة بالنسبة لهذا التوقيت من العام.

وتابع أن الأجواء مستقرة حتى الأن ولا يوجد أى موجات عنيفة، لافتا إلى أنه بداية من يوم الأحد سيكون هناك تغيرات بحالة الطقس، حيث أنه من المتوقع مع نهاية هذا الشهر فى أخر أربع أو خمس ايام منه أن ترتفع درجات الحرارة، ووجود فرص لسقوط الأمطار على جنوب البلاد.

وأكد أن سقوط الأمطار فى هذا الشهر يعتبر شيئا نادر الحدوث، متابعا أن مصر مازالت تتعرض لمنخفض الهند الموسمي ومستمر حتى شهر ونصف، إلا أنه فى بعض الأيام يتخللها مرتفع جوى قادم من جنوب أوروبا.

وحذر من الشبورة المائية بالصباح الباكر فى الطرق الزراعية والمسطحات المائية، مضيفا إلى أنها تنتهى عند سطوع أشعة الشمس.

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