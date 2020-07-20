استمر زواجهما 61 عاما.. قصة مؤثرة لزوجين تغلبا على كورونا بعد صراع 3 أسابيع

بعد زواج استمر لمدة 61 عامًا، غادر زوجان مسنان المستشفى يدًا بيد في لقطة مؤثرة، عقب تمكنهما من التغلب على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) معًا.





وكان الأطباء في مستشفى تابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في مدينة "ليستر" البريطانية قد سمحوا للزوجين "مايكل إنجلاند"، البالغ من العمر 91 عامًا، و"جيليان"، 88 عامًا، بمغادرة المستشفى في السابع عشر من يوليو الجاري بعد صراع مع الفيروس المميت استمر لمدة ثلاثة أسابيع.





وخلال فترة تواجدهما بالمستشفى، كان كل منهما حريصًا على تقديم الدعم للآخر قدر الإمكان من أجل تجاوز هذه المحنة.









ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن ممرضة بالمستشفى تُدعى "لورا لوماس"، والتي كانت مسئولة عن رعاية الزوجين، قولها إن الزوج كان يتوجه كل صباح لتفقد حالة زوجته، ولدى وصوله إليها كان يمسكان بأيدي بعضهما البعض، في حين كانت هي دائمة السؤال عنه وعن حالته الصحية في الوقت الذي لا يكون فيه بجوارها.





وحرص العاملون بالمستشفى أيضًا على السماح للزوجين بتناول وجباتهما معًا.





وقال الزوج في تصريحات لوسائل إعلام محلية عقب خروجه من المستشفى إنه كان يرغب في التحسن كي يكون في إمكانه رعاية زوجته ودعمها أولًا وقبل كل شيء.









وأعرب أيضًا عن امتنانه لأنه كان في إمكانه رؤية شريكة حياته كل يوم خلال فترة صراعهما مع المرض، كما أكد على سعادته كونهما غادرا المستشفى معًا في نفس اليوم.



