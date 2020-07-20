على متنها 1300 راكب.. مصر للطيران تسير رحلاتها المنتظمة اليوم إلى 9 وجهات دولية

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة، اليوم، الأثنين، والذي يشمل 9 رحلات جوية، لنقل 1300 راكب علي متنهم بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.
وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، الأثنين، أن الرحلات ستكون إلى وجهات "لندن - باريس - كوبنهاجن - البحرين - بيروت - ابوظبي - الخرطوم - دبي "، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينة دبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين يوميا إلى المدينة الإماراتية.
وتسير أيضا الشركة الوطنية، رحلاتها الاستثنائية المستمرة إلى مدن جدة والدمام والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية وأيضا رحلة إلى دولة الكويت، وذلك لنقل العالقين من وإلي هناك.
واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الجاري، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.